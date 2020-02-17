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Китайские компании стали выпускать «коронавирусные облигации»

Китайские компании стали выпускать «коронавирусные облигации»

Ряд китайских компаний выпустил первые «коронавирусные облигации» – специальные ценные бумаги с низкими ставками по долгу. Целью выпуска облигаций является поддержка финансового состояния компаний, пострадавших от вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

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Первыми «коронавирусные облигации» выпустили 25 компаний – в основном авиаперевозчики, продавцы лекарств и т.д. Суммарно они привлекли около 3,4 миллиарда долларов (в долларовом эквиваленте). О планах выпустить «коронавирусные облигации» сообщили еще 20 компаний.

«Короновирусные облигации», в отличие от обычных ценных бумаг, имеют гораздо меньшее время согласования в финансовых органах Китая. Процентная ставка по ним ниже и составляет около 2-4% годовых. При этом компания, которая привлекает таким образом средства, обязуется потратить не менее 10% суммы на борьбу с эпидемией коронавируса.

«Коронавирус принес огромный ущерб экономике КНР, это вызвало спрос на экономические стимулы. «Вирусные облигации» – это решение проблемы», – сообщил аналитик Moody’s в Гонконге Иван Чун.

По материалам hromadske.tv
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