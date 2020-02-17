ТОП-5 вопросов и ответов ГНС по уплате транспортного налога в 2020 году

ГНС в Черновицкой области дала ответы на 5 вопросов по уплате транспортного налога в 2020 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте ГНС.

Какие автомобили подлежат налогообложению

Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2020 году, размещен на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по ссылке .

Указанный перечень содержит следующие данные: марка, модель, год выпуска, объемы цилиндров двигателя, тип топлива. В 2020 году в перечень попали такие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Плательщиками являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, у которых есть зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили.

Какие автомобили облагаются налогом

Объектом налогообложения является легковые автомобили, с даты выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года (4723 грн), то есть 1 771 125 грн – в 2020 году.

Как устанавливается среднерыночная стоимость авто

Механизм определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей установлен постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Методики определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей и внесении изменений в приложения 1 и 2 в Порядок определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов» от 18 февраля 2016 года № 66.

Ставка налога и порядок уплаты

Ставка налога устанавливается в расчете на календарный год в размере 25 тыс. грн за каждый легковой автомобиль.

Плательщик должен уплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое направляется (вручается) по месту регистрации.

Ответственность за неуплату налога

Если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение сроков, определенных НКУ, он должен быть привлечен к ответственности в форме штрафа в следующих размерах: в случае задержки до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства – в размере 10% погашенной суммы налогового долга; в случае задержки более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

В то же время предусмотрено, что начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства (в том числе за период административного и/или судебного обжалования), начинается начисление пени.

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