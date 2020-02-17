Швейцарцы начнут печатать шоколад на 3D-принтере

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Шоколадные конфеты, которые вы видите в гостиницах, кофейных сетях и ресторанах, могут скоро появиться на 3D-принтере.
Швейцарская компания Barry Callebaut заявила, что может производить шоколад с помощью 3D-печати на студии Mona Lisa. Студия сможет печатать шоколад и, по сообщениям компании, является первой в мире по производству 3D-шоколада.
Barry Callebaut заявила, что студия способна печатать тысячи экземпляров одновременно сс “сделанным на заказ внешним видом”. Она добавила, что услуга поначалу будет доступна в некоторых европейских странах.
Основная идея заключается в том, что кондитеры могут придумывать свои собственные дизайны, которые легче было бы производить в масштабе с помощью 3D-принтера для использования в горячих напитках, выпечке, конфетах и других десертах. Директор по инновациям Barry Callebaut, Пабло Перверси, назвал студию “технологическим прорывом, который позиционирует бренд Mona Lisa на переднем крае индустрии”.
Шоколад с 3D-печатью существует уже много лет, но пока еще не стал широко доступным, поскольку адекватная технология для массового производства не была реализована.
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