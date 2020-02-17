Чиновников госбанка разоблачили в хищении 80 млн гривен

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В Киеве правоохранители разоблачили должностных лиц филиала одного из государственных банков в хищении почти 80 млн гривен.
Об этом сообщает СБУ в четверг, 20 февраля.
По данным спецслужбы, руководитель среднего звена банка совместно с другим работником незаконно выводили средства из финучреждения. Чиновники открывали десятки счетов на физических лиц по подложным документам.
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“Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали”, – рассказали в СБУ.
Отмечается, что чиновникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о подделке документов, печатей и штампов, а также служебный подлог (ст.358, ст.366 УК Украины). Досудебное следствие продолжается.
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