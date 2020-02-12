0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 394 0

В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)

В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)

18 февраля около 03:00 в Запорожье в Днепровском районе на улице Бородинской взорвали отделение УкрСиббанка. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области.

По информации правоохранителей, неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

Из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой “21:00”.

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено производство по признакам части 2 статьи 194 (“Умышленное уничтожение или повреждение имущества”) и статьи 185 (“Кража”) УК Украины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.