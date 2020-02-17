Sony представила новый смартфон (фото, видео)

Компания Sony представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне похож на прошлогодний флагман Sony Xperia 1, так как он оснащен вытянутым экраном, тройной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.

Однако это бюджетное устройство, которое оснащено ЖК-экраном диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+ с соотношением сторон 21:9.

Производитель делает акцент на том, что такой вытянутый дисплей более удобен для просмотра фильмов и одновременного использования двух приложений.



Фото: GSM Arena

Sony Xperia L4 получил бюджетную платформу MediaTek Helio P22, которая была установлена и в прошлогоднем Sony Xperia L3. Кроме того, у него всего 3 ГБ оперативной памяти, как и у Sony Xperia L3. Правда ,объем флэш-памяти увеличился вдвое и теперь составляет 64 ГБ.



Фото: GSM Arena

Ёмкость аккумулятора увеличилась с 3300 до 3580 мА·ч, что должно положительно сказаться на автономности устройства. Кроме того, добавлена поддержка быстрой зарядки, правда, ее мощность не уточняется. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а в основной камере теперь три датчика изображения (13, 5 и 2 Мп) вместо двух. Смартфон получил разъем 3,5 мм.

Sony Xperia L4 выйдет в черном и синем цвете этой весной, цена пока не сообщается.