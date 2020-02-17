Автомобили Tesla могут подешеветь

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Tesla решила отказаться от использования дорогостоящего кобальта при создании аккумуляторов, что позволит существенно снизить себестоимость своих электромобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее подобный подход компания применяла только для создания промышленных батарей.
Благодаря решению главы Tesla Илона Маска, производитель перейдет на использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) вместо нынешних никель-магний-кобальтовых (NMC) батарей. До недавнего времени считалось, что LFP источники энергии отличаются более низкой электроемкостью, поэтому они были менее популярны в автомобилестроении, чем NMC элементы.
При этом китайская компания CATL длительное время занималась разработкой проекта, который позволил бы повысить емкость и безопасность батарей, в которых отсутствует дорогой кобальт. Использование батарей LFP позволит Tesla уменьшить использование кобальта “почти до нуля”, поскольку сейчас стоимость одного из самых дорогих компонентов батареи составляет почти $35,5 тыс. за тонну.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину10 ч. назад - 1619 18
"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая11 ч. назад - 1148 9
Украина готова поставлять нефть в Беларусь16 ч. назад - 1532 9
В МВФ показали три сценария развития экономики Украины12 ч. назад - 2188 8
Шулявский мост планируют полностью достроить до лета - Кличко (фото)11 ч. назад - 1219 8
В МВФ показали три сценария развития экономики Украины12 ч. назад - 2188 8
"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплату8 ч. назад - 1758 7
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину10 ч. назад - 1619 18
Автомобили на тротуарах: как читатели Finance.ua предлагают наказывать водителей7 ч. назад - 1596 2
Украина готова поставлять нефть в Беларусь16 ч. назад - 1532 9
Sony представила новый смартфон (фото, видео)7 ч. назад - 158
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Позавчера, 12:10 - 565 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 721
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3440 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3048 1