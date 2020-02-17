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Автомобили Tesla могут подешеветь

Автомобили Tesla могут подешеветь

Компания Tesla решила отказаться от использования дорогостоящего кобальта при создании аккумуляторов, что позволит существенно снизить себестоимость своих электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее подобный подход компания применяла только для создания промышленных батарей.

Благодаря решению главы Tesla Илона Маска, производитель перейдет на использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) вместо нынешних никель-магний-кобальтовых (NMC) батарей. До недавнего времени считалось, что LFP источники энергии отличаются более низкой электроемкостью, поэтому они были менее популярны в автомобилестроении, чем NMC элементы.

При этом китайская компания CATL длительное время занималась разработкой проекта, который позволил бы повысить емкость и безопасность батарей, в которых отсутствует дорогой кобальт. Использование батарей LFP позволит Tesla уменьшить использование кобальта “почти до нуля”, поскольку сейчас стоимость одного из самых дорогих компонентов батареи составляет почти $35,5 тыс. за тонну.

По материалам Газета по-Украински
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