Где найти работу без опыта (инфографика)

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Только в 2019 году работодатели разместили более 63 000 вакансий в разделе «Студенты-Начало карьеры».
Об этом свидетельствует аналитика сайта robota.ua.
Крупнейшим работодателем для людей, не имеющих опыта в работе, является столица: именно в Киевской области сосредоточено 44% от общего количества вакансий. Для сравнения: суммарное количество вакансий других пяти крупных городов – лишь 32% общего количества.
Топ-5 областей в 2019 году:
С одной стороны, студенты (а именно они составляют значительную часть раздела “Начало карьеры”), которые учатся в больших городах, имеют возможность совмещать учебу и подработку. С другой – распыленность вакансий почти по всем крупным городам Украины позволяет студентам трудоустраиваться недалеко от дома.
Обзор профсфер, которые требуют больше всего людей без опыта, показал, что не всегда желания студентов трудоустроиться совпадают с предложениями работодателей. Например, на 11,5 тысячи вакансий в сфере продажи приходится лишь треть от этого количества, если говорить о резюме. Такая же ситуация в сферах “Админперсонал” и “Рабочие специальности”.
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