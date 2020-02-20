В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - статистика

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег – сумма потраченных средств за год выросла в два раза, тогда как переводы в Украину почти не выросли.

Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга “Gremi personal” со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny – GUS).

Отмечается, что за 2019 год общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигает 2,14 млрд долларов, тогда как в 2018 году она составила 1,05 млрд долларов.

“Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году – 3,8 млрд долл, а в 2018 году – 3,6 млрд долл. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли.

Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей”, – заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании с аутстаффинга “Gremi personal” Евгений Кириченко.