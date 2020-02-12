Китай отменит пошлины на 696 американских товаров

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Пекин дал зеленый свет наращиванию закупок в США сжиженного природного газа (СПГ). Министерство финансов КНР опубликовало 18 февраля список из 696 наименований американских товаров, импорт которых со 2 марта в течение года не будет облагаться заградительными пошлинами, введенными в ответ на аналогичные меры США.
В список, наряду с многочисленными сельскохозяйственными товарами, вошли также энергоносители.
В список вошли соя, свинина и говядина, кукуруза, пшеница, медицинские приборы, лекарства, некоторые металлы, а также сырая нефть и сжиженный природный газ.
Тем самым китайская сторона выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о первой фазе торгового соглашения США-КНР. Пекин обязан резко, как минимум на $200 млрд долларов за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти по сравнению с 2017 годом на 52,4 млрд долларов.
Выполнение этого соглашения приведет к тому, что Соединенные Штаты Америки уже в 2021 году могут стать основным поставщиком энергоресурсов в Китай, обогнав и существенно потеснив Россию, сразу же после заключения соглашения подсчитала научный сотрудник Института немецкой экономики в Кельне (IW) Сонья Бэр (Sonja Beer).
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