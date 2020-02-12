Россия начнет печатать деньги для Венесуэлы

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Российское АО «Гознак» подписало соглашение с центральным банком Венесуэлы, в рамках которого будет печатать венесуэльские боливары.
Об этом сообщает Bloomberg.
В целом Россия обязуется напечатать 300 миллионов банкнот боливаров. Номиналы банкнот составят от 10 тысяч боливаров в 50 тысяч боливаров. Общая номинальная стоимость денег, которые напечатает Россия, составит около 143 миллионов долларов.
За свои услуги «Гознак» получит около 6,8 миллиона долларов. Ранее Венесуэла печатала свои банкноты на фабриках британской компании De La Rue, однако не рассчиталась своевременно за эти услуги. Поэтому De La Rue принудительно взыскала из Венесуэлы 23 миллиона долларов.
В настоящее время Венесуэла переживает гиперинфляцию. По официальным данным местной статистической службы, уровень инфляции в стране в сентябре 2019 года составил 50100% в год. Напомним, что в мае 2019 года в Венесуэле впервые официально опубликовали данные об инфляции. Тогда этот показатель составлял 130,06 тысячи процентов в год.
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