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Нефедов рассказал, как влияет коронавирус на таможенные поступления

Нефедов рассказал, как влияет коронавирус на таможенные поступления

Торговля с Китаем может сократиться из-за коронавируса, но пока что сложно спрогнозировать, повлияет ли это на поступления.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в интервью РБК-Украина.

“По крайней мере, уже есть первые сообщения, что на некоторых фабриках устанавливают дополнительные отпуска. Конечно, может быть падение объемов или подорожание товаров, которые идут из Китая.

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Влияние на поступления таможни из-за этой проблемы пока сложно спрогнозировать. Эта тенденция еще не столь очевидна”, – объясняет Нефедов.

Также глава таможни рассказал, как обстоят дела с посылками из маркетплейса AliExpress.

“Они (посылки – ред.), наверное, идут медленнее. Их, насколько знаю, дополнительно дезинфицируют при отправлении.

Возможно, и сознательно придерживают отправления, поскольку вирус, насколько известно от врачей, живет на поверхности без контакта с людьми какое-то ограниченное время”, – комментирует Нефедов.

По материалам РБК-Украина
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