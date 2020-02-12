Нефедов рассказал, будут ли менять лимит необлагаемой стоимости международных посылок

На сегодня украинские власти не планируют менять лимит стоимости на заграничные безналоговые посылки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, на сегодня нет дискуссии по поводу изменения стоимости для беспошлинного ввоза.

“Мне кажется, что ее (дискуссию. – Ред.) нужно вести уже после того, как мы сделаем процесс оформления максимально удобным для людей. В большинстве стран Европы этот лимит гораздо меньше, чем в Украине. Он составляет около 22 евро, со следующего года он составит ноль в пределах всего Евросоюза. Готовы ли мы к этому? Не знаю. Это вопрос к политикам, таможня будет готова выполнить любое решение, которое будет принято в стенах парламента”, – отметил Нефедов.

Напомним, ранее Нефедов предлагал временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2019 года безналоговая стоимость посылок из-за границы в Украину была снижена со 150 до 100 евро.