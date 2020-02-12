Нефедов рассказал, будут ли менять лимит необлагаемой стоимости международных посылок

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На сегодня украинские власти не планируют менять лимит стоимости на заграничные безналоговые посылки.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
По его словам, на сегодня нет дискуссии по поводу изменения стоимости для беспошлинного ввоза.
“Мне кажется, что ее (дискуссию. – Ред.) нужно вести уже после того, как мы сделаем процесс оформления максимально удобным для людей. В большинстве стран Европы этот лимит гораздо меньше, чем в Украине. Он составляет около 22 евро, со следующего года он составит ноль в пределах всего Евросоюза. Готовы ли мы к этому? Не знаю. Это вопрос к политикам, таможня будет готова выполнить любое решение, которое будет принято в стенах парламента”, – отметил Нефедов.
Напомним, ранее Нефедов предлагал временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВВП на одного занятого в Украине упал за время независимости - МиловановВчера, 17:40 - 1049 19
Показали разницу в платежках за тепло за прошлый и текущий год (инфографика)Вчера, 14:00 - 3992 15
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)7 ч. назад - 6215 7
Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)Вчера, 21:29 - 1139 6
В "Дію" хотят добавить платежки за услуги ЖКХВчера, 15:44 - 1445 6
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)7 ч. назад - 6215 7
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить3 ч. назад - 2320 4
Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (фото)14 ч. назад - 2202 1
Кабмин опубликовал отчет о своей работе (инфографика)Вчера, 16:02 - 2016 4
Как вырастет реальная зарплата в 2020 году (инфографика)Вчера, 15:01 - 1892
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)3 ч. назад - 100
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Вчера, 14:10 - 374
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2936
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2648 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1843 2