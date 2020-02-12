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Нефедов рассказал, будут ли менять лимит необлагаемой стоимости международных посылок

Нефедов рассказал, будут ли менять лимит необлагаемой стоимости международных посылок

На сегодня украинские власти не планируют менять лимит стоимости на заграничные безналоговые посылки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, на сегодня нет дискуссии по поводу изменения стоимости для беспошлинного ввоза.

“Мне кажется, что ее (дискуссию. – Ред.) нужно вести уже после того, как мы сделаем процесс оформления максимально удобным для людей. В большинстве стран Европы этот лимит гораздо меньше, чем в Украине. Он составляет около 22 евро, со следующего года он составит ноль в пределах всего Евросоюза. Готовы ли мы к этому? Не знаю. Это вопрос к политикам, таможня будет готова выполнить любое решение, которое будет принято в стенах парламента”, – отметил Нефедов.

Напомним, ранее Нефедов предлагал временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2019 года безналоговая стоимость посылок из-за границы в Украину была снижена со 150 до 100 евро.
  • Согласно закону, 10%-ная пошлина и 20% НДС будет взиматься со стоимости, которая превышает 100 евро. Таким образом, за посылку в 110 евро, например, придется заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.
По материалам РБК-Украина
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