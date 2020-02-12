0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

АРМА открыло доступ к реестру арестованных активов

АРМА открыло доступ к реестру арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыло доступ к данным об арестованных активах в Реестре арестованного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Агентство по розыску и менеджменту активов открыло доступ к Единому реестру арестованного имущества, в который сейчас внесена информация о более 2000 активов”, – говорится в сообщении.

В частности, как указано, на 9:00 17 февраля АРМА обеспечено внесение информации в реестр по 2032 арестованным активам.

С декабря прошлого года, как сообщается, реестр находится в опытной эксплуатации, что предусматривает его наполнение в тестовом режиме исключительно имеющейся у АРМА информацией об арестованных активах, переданных в управление агентства.

Реестр формируется и ведется с целью обобщения и оперативного обмена информацией об активах, полученных преступным путем, в нем отражаются данные об арестованных в рамках уголовных производств активах, управлении ими или их реализацие, конфискации, полученные от их реализации средства и тому подобное.

“После завершения интеграции реестра с другими реестрами и базами данных (Единый реестр судебных решений, Автоматизированная система исполнительного производства, Единый реестр досудебных расследований) реестр будет наполняться информацией об арестованных активах преимущественно в автоматизированном режиме. Сейчас проводятся мероприятия, связанные с выполнением требований законодательства о защите информации и построением системы комплексной защиты информации”, – добавили в АРМА.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.