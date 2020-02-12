ЕС расширил "черный" список оффшорных зон

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейская Рада расширила перечень стран, которые признают оффшорными зонами, добавив к нему Панаму, Каймановы острова, Сейшельские острова и Палау.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Европейского Совета.
Соответствующее решение приняли из-за того, что эти страны и территории провалили реформы налогового законодательства, которые они обязались провести. В частности, они должны обеспечить большую прозрачность налоговых систем.
Сейчас перечень официальных оффшоров, признанных в ЕС, включает 12 стран и территорий мира. Еще 16 юрисдикций исключили из перечня офшоров после того, как они провели все необходимые налоговые реформы.
Страны и регионы, находящиеся в этом перечне, имеют ограниченные возможности финансовых расчетов с ЕС. В частности, в отношении финансовых операций из этих стран осуществляют пристальный финансовый мониторинг, что замедляет их и несет риски того, что такие операции станут неудачными.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить9 ч. назад - 6533 14
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)13 ч. назад - 18711 11
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявлений10 ч. назад - 1299 9
Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)Вчера, 21:29 - 1499 6
Суд запретил Tesla вырубку леса под строительство завода около БерлинаВчера, 22:39 - 553 4
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)13 ч. назад - 18711 11
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить9 ч. назад - 6533 14
Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (фото)21 ч. назад - 3702 1
Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.ua8 ч. назад - 2182
В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)9 ч. назад - 2117
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)9 ч. назад - 186
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Вчера, 14:10 - 436
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3006 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2698 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1878 2