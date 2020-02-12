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ЕС расширил "черный" список оффшорных зон

ЕС расширил "черный" список оффшорных зон

Европейская Рада расширила перечень стран, которые признают оффшорными зонами, добавив к нему Панаму, Каймановы острова, Сейшельские острова и Палау.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Европейского Совета.

Соответствующее решение приняли из-за того, что эти страны и территории провалили реформы налогового законодательства, которые они обязались провести. В частности, они должны обеспечить большую прозрачность налоговых систем.

Сейчас перечень официальных оффшоров, признанных в ЕС, включает 12 стран и территорий мира. Еще 16 юрисдикций исключили из перечня офшоров после того, как они провели все необходимые налоговые реформы.

Страны и регионы, находящиеся в этом перечне, имеют ограниченные возможности финансовых расчетов с ЕС. В частности, в отношении финансовых операций из этих стран осуществляют пристальный финансовый мониторинг, что замедляет их и несет риски того, что такие операции станут неудачными.

Справка Finance.ua:

  • Ранее ЕС увеличил свой «черный список» офшоров втрое — до 15 стран. Так, в «черный список» стран включили Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты, Маршалловы острова, а также Арубу, Белиз, Бермуды, Фиджи, Оман, Вануату и Доминикану. Кроме этого, в перечне находятся еще 5 стран: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американские Виргинские острова.
По материалам hromadske.tv
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