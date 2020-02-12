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С фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели 180 миллионов - ГБР

С фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели 180 миллионов - ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что из “ФК “Житло-капитал”, выступающего фондом финансирования строительства объектов “Укрбуда”, за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц.

Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений

Всего ГБР изучает 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.

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Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО “ФК “Житло-капитал”, ООО “Укрбуд девелопмент”, ООО “Спецбуд-плюс”, ООО “Инвестиционная компания “Укрбуд Инвест”.

Справка Finance.ua:

  • Экс-владелец “Укрбуда”, который находится под следствием Максим Микитась заявлял, что менеджмент компании вывел из компании активы с прибыльностью около 4 млрд грн.
  • 12 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что “Киевгорстрой” достроит все объекты скандального “Укрбуда”.
По материалам Економічна Правда
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