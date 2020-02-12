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"Киевгорстрою" могут отменить паевой взнос за недостроенные объекты "Укрбуда"

"Киевгорстрою" могут отменить паевой взнос за недостроенные объекты "Укрбуда"

Киевский городской совет зарегистрировал проект решения, который может освободить от уплаты паевых компании, которые возьмутся за достройку замороженных объектов.

Об этом говорится в проекте решения от 13 февраля.

В соответствующем проекте есть перечень таких объектов: из 24 домов – 22 принадлежат “Укрбуду”, остальные – нежилые помещения.

В пояснительной записке, прилагаемой к проекту, отмечается, что это решение должно упростить и ускорить строительство объектов и поможет инвесторам (дольщикам. – Ред.) быстрее получить свои квартиры.

Среди инвесторов, по информации из записки, есть участники АТО, многодетные семьи, люди с инвалидностью и переселенцы из Крыма и Донбасса.

Записку подписал депутат из фракции “Солидарность” Юрий Зубко, который до недавнего времени был управляющим делами ХК “Киевгорстрой”, что взялась достраивать объекты “Укрбуда”.

Справка Finance.ua:

  • 12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что “Киевгорстрой” достроит все объекты скандального “Укрбуда”.
  • В “Киевгорстрое” ожидают окончания передачи в управление первых 6 жилых комплексов компании “Укрбуд” до конца февраля.
По материалам Економічна Правда
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