"Киевгорстрою" могут отменить паевой взнос за недостроенные объекты "Укрбуда"

Киевский городской совет зарегистрировал проект решения, который может освободить от уплаты паевых компании, которые возьмутся за достройку замороженных объектов.

Об этом говорится в проекте решения от 13 февраля.

В соответствующем проекте есть перечень таких объектов: из 24 домов – 22 принадлежат “Укрбуду”, остальные – нежилые помещения.

В пояснительной записке, прилагаемой к проекту, отмечается, что это решение должно упростить и ускорить строительство объектов и поможет инвесторам (дольщикам. – Ред.) быстрее получить свои квартиры.

Среди инвесторов, по информации из записки, есть участники АТО, многодетные семьи, люди с инвалидностью и переселенцы из Крыма и Донбасса.

Записку подписал депутат из фракции “Солидарность” Юрий Зубко, который до недавнего времени был управляющим делами ХК “Киевгорстрой”, что взялась достраивать объекты “Укрбуда”.

Справка Finance.ua:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что “Киевгорстрой” достроит все объекты скандального “Укрбуда”.