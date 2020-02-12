"Киевгорстрою" могут отменить паевой взнос за недостроенные объекты "Укрбуда"

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Киевский городской совет зарегистрировал проект решения, который может освободить от уплаты паевых компании, которые возьмутся за достройку замороженных объектов.
Об этом говорится в проекте решения от 13 февраля.
В соответствующем проекте есть перечень таких объектов: из 24 домов – 22 принадлежат “Укрбуду”, остальные – нежилые помещения.
В пояснительной записке, прилагаемой к проекту, отмечается, что это решение должно упростить и ускорить строительство объектов и поможет инвесторам (дольщикам. – Ред.) быстрее получить свои квартиры.
Среди инвесторов, по информации из записки, есть участники АТО, многодетные семьи, люди с инвалидностью и переселенцы из Крыма и Донбасса.
Записку подписал депутат из фракции “Солидарность” Юрий Зубко, который до недавнего времени был управляющим делами ХК “Киевгорстрой”, что взялась достраивать объекты “Укрбуда”.
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