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В Украине ликвидировали еще один банк

В Украине ликвидировали еще один банк

15 февраля 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ “Экспобанк” как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО “КБ “Экспобанк” прекращены.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Экспобанка получено 295,75 млн грн, что составляет 98,9% от общей гарантированной суммы.

Напомним, на основании постановления НБУ от 24 сентября 2014 года “Об отнесении ПАО “Экспобанк” к категории неплатежеспособных” исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение №97 о введении с 25 сентября в банк временной администрации.

22 января 2015 года НБУ решил отозвать лицензию у Экспобанка с дальнейшей его ликвидацией. 3 февраля того же года Фонд гарантирования вкладов физических лиц исключил финучреждение из реестра банков-участников.

С 2005 года главой правления Экспобанка был почетный консул Кипра в Украине Юрий Гетманенко. По данным системы раскрытия информации СМИДА на конец 2013 года, у банка не было владельцев существенного участия.

По материалам Дело
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