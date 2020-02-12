В Украине ликвидировали еще один банк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
15 февраля 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ “Экспобанк” как юридического лица.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.
Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.
Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО “КБ “Экспобанк” прекращены.
В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Экспобанка получено 295,75 млн грн, что составляет 98,9% от общей гарантированной суммы.
Напомним, на основании постановления НБУ от 24 сентября 2014 года “Об отнесении ПАО “Экспобанк” к категории неплатежеспособных” исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение №97 о введении с 25 сентября в банк временной администрации.
22 января 2015 года НБУ решил отозвать лицензию у Экспобанка с дальнейшей его ликвидацией. 3 февраля того же года Фонд гарантирования вкладов физических лиц исключил финучреждение из реестра банков-участников.
С 2005 года главой правления Экспобанка был почетный консул Кипра в Украине Юрий Гетманенко. По данным системы раскрытия информации СМИДА на конец 2013 года, у банка не было владельцев существенного участия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить6 ч. назад - 4153 10
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявлений7 ч. назад - 1033 9
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)10 ч. назад - 12055 9
Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)Вчера, 21:29 - 1334 6
Суд запретил Tesla вырубку леса под строительство завода около БерлинаВчера, 22:39 - 469 4
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)10 ч. назад - 12055 9
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить6 ч. назад - 4153 10
Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (фото)18 ч. назад - 2705 1
Каждое 20-е авто в Украине находится под арестом: как проверить (инфографика)Вчера, 19:00 - 1810
В Египте работают уже 6 новых трамваев, построенных в Украине (фото, видео)15 ч. назад - 1508 1
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)6 ч. назад - 145
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Вчера, 14:10 - 406
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2976
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2677 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1863 2