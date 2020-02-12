Apple предупредила о временном дефиците iPhone из-за коронавируса

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Компания Apple, которая имеет большую часть производства в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира.
Об этом говорится в официальном сообщении компании, распространенном в понедельник.
“Поставки iPhone во всем мире будут временно ограничены. И хотя производственные площади по изготовлению iPhone расположены за пределами провинции Хубэй и все они снова открыты, производство увеличивается медленнее, чем мы предполагали”, – отмечается в сообщении.
В Apple отметили, что “дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы во всем мире”. При этом в компании подчеркнули, что здоровье и благосостояние их работников является первоочередным приоритетом.
Еще один фактор, который негативно влияет на прибыли Apple, заключается в падении спроса на продукцию в самом Китае из-за ограничений, введенных в связи с новым коронавирусом. При этом, как отметили в компании, за пределами Китая спрос клиентов на товары и услуги Apple на сегодня остается мощным и соответствует ожиданиям.
В этом же контексте в компании заявили, что “увеличивают вдвое предварительно объявленные взносы” на поддержку усилий в борьбе с распространением вируса COVID-19.
Как подчеркнули в Apple, компания чувствует себя уверенно, и снижение экономических показателей является лишь временным явлением для американской компании.
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