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Apple предупредила о временном дефиците iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила о временном дефиците iPhone из-за коронавируса

Компания Apple, которая имеет большую часть производства в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19, который продолжает представлять угрозу для мира.

Об этом говорится в официальном сообщении компании, распространенном в понедельник.

“Поставки iPhone во всем мире будут временно ограничены. И хотя производственные площади по изготовлению iPhone расположены за пределами провинции Хубэй и все они снова открыты, производство увеличивается медленнее, чем мы предполагали”, – отмечается в сообщении.

В Apple отметили, что “дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы во всем мире”. При этом в компании подчеркнули, что здоровье и благосостояние их работников является первоочередным приоритетом.

Еще один фактор, который негативно влияет на прибыли Apple, заключается в падении спроса на продукцию в самом Китае из-за ограничений, введенных в связи с новым коронавирусом. При этом, как отметили в компании, за пределами Китая спрос клиентов на товары и услуги Apple на сегодня остается мощным и соответствует ожиданиям.

В этом же контексте в компании заявили, что “увеличивают вдвое предварительно объявленные взносы” на поддержку усилий в борьбе с распространением вируса COVID-19.

Как подчеркнули в Apple, компания чувствует себя уверенно, и снижение экономических показателей является лишь временным явлением для американской компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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