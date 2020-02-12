Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)

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Boeing 7 февраля начал испытательные полеты самолета модели 737 MAX в США для проверки программного обеспечения.
Об этом пишет Aerotime в понедельник, 17 февраля.
Как отмечают в компании, это не сертификационные рейсы, а испытательные полеты, которые проходят впервые с февраля 2019 года.
Самолет № N7201S выполнял рейсы из международных аэропортов Канзас-Сити и Кинг Каунти. Он также выполнял посадку в аэропортах Линкольна (штат Невада), Су-Фолс (Дакота) и Кламат-Фолс (Орегон).
Фото: aerotime.aero
“Эти некоммерческие испытательные полеты с небольшой группой испытателей будут выполняться на короткие и дальние расстояния в различных погодных и высотных условиях для проверки обновленного программного обеспечения”, – добавили представители Boeing.
Компания рассчитывает, что после прохождения сертификации 737 MAX вернется к коммерческим полетам в середине 2020 года.
Here is video of the
BoeingAirplanes</a> MAX test flight touch and go at <a href="https://twitter.com/KCIAirport?ref_src=twsrc%5Etfw">KCIAirport today from
kmbc</a> NewsChopper9 <a href="https://t.co/67GVaPGod3">pic.twitter.com/67GVaPGod3</a></p>— Dana Dieterle (DanaDNews) February 10, 2020
Напомним, что ранее в Boeing сообщили о новой проблеме 737 Max. Индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.
Также сообщалось, что у Boeing впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета в январе. В прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения, в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.
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