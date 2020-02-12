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Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)

Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)

Boeing 7 февраля начал испытательные полеты самолета модели 737 MAX в США для проверки программного обеспечения.

Об этом пишет Aerotime в понедельник, 17 февраля.

Как отмечают в компании, это не сертификационные рейсы, а испытательные полеты, которые проходят впервые с февраля 2019 года.

Самолет № N7201S выполнял рейсы из международных аэропортов Канзас-Сити и Кинг Каунти. Он также выполнял посадку в аэропортах Линкольна (штат Невада), Су-Фолс (Дакота) и Кламат-Фолс (Орегон).


Фото: aerotime.aero

“Эти некоммерческие испытательные полеты с небольшой группой испытателей будут выполняться на короткие и дальние расстояния в различных погодных и высотных условиях для проверки обновленного программного обеспечения”, – добавили представители Boeing.

Компания рассчитывает, что после прохождения сертификации 737 MAX вернется к коммерческим полетам в середине 2020 года.

Напомним, что ранее в Boeing сообщили о новой проблеме 737 Max. Индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.

Также сообщалось, что у Boeing впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета в январе. В прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения, в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

По материалам Корреспондент.net
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