С начала года Boeing не получил ни одного заказа

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Американская компания Boeing объявила, что в январе 2020 года не получила ни одного заказа на новые самолеты.
Как сообщает CNBC, по ранее заключенным договорам компания поставила 13 новых самолетов: шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG.
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Конкурент Boeing – Airbus в январе получил заказы на 274 коммерческих самолета.
В конце января компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее. Таким образом, корпорация впервые с 1997 года закончила год с убытком.
Плохие результаты Boeing связаны с проблемами вокруг самолета 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена по всему миру в марте прошлого года после катастрофы с его участием. Компания сообщила, что эксплуатация самолета возобновится не ранее середины этого года.
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