У Boeing 737 Max обнаружили новую неисправность

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Компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако заявила, что он не задержит ожидаемого возвращения самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года.
Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, сославшись на заявление компании.
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“Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней в Федеральное управление авиации”, – отмечается в сообщении.
Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета, включался в ненужных случаях.
“Мы работаем над изменениями в программное обеспечение 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению”, – заявили в компании.
Напомним, приостановка полетов Boeing 737 Max состоялась после двух инцидентов с падением пассажирских авиалайнеров, когда в полетный режим вмешивалась электроника.
Все самолеты этой серии были “приземлены” для выявления причин аварий, после чего было принято решение разработать новое программное обеспечение. Это привело к снижению акций Boeing.
В то же время, в компании заявили, что считают приоритетом “номер один” гарантировать безопасность полетов 737 Max, и выразили уверенность в достижении этого результата.
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