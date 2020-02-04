У Boeing 737 Max обнаружили новую неисправность

Компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако заявила, что он не задержит ожидаемого возвращения самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года.

Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, сославшись на заявление компании.

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“Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней в Федеральное управление авиации”, – отмечается в сообщении.

Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета, включался в ненужных случаях.

“Мы работаем над изменениями в программное обеспечение 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению”, – заявили в компании.

Напомним, приостановка полетов Boeing 737 Max состоялась после двух инцидентов с падением пассажирских авиалайнеров, когда в полетный режим вмешивалась электроника.

Все самолеты этой серии были “приземлены” для выявления причин аварий, после чего было принято решение разработать новое программное обеспечение. Это привело к снижению акций Boeing.

В то же время, в компании заявили, что считают приоритетом “номер один” гарантировать безопасность полетов 737 Max, и выразили уверенность в достижении этого результата.