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В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (фото)

В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (фото)

Международный Совет по высотным зданиям и среде обитания (CTBUH) официально объявил возведенный в Норвегии 18-этажный небоскреб Mjоstårnet самым высоким деревянным зданием в мире.

Как сообщает building-tech.org, высота здания составляет 85,4 м, а общая жилая площадь — 11 тысяч 300 квадратных метров.

Издание отмечает, что по многим параметрам оно уступает обычным небоскребам, однако, по мнению специалистов, Mjøstårnet — настоящая веха в строительстве. Для сравнения, его деревянные “собратья” — австралийский 25 King в высоту всего 45, а канадский Brock Commons — 53 метра.

Первоначально планировалось возвести здание высотой 81 метр, однако позднее было решено увеличить ее на 4,4 метра, так как подрядчик проекта Артур Бухардт, глава компании AB Invest, заявил о намерении построить самое высокое деревянное здание в мире.


Mjоstårnet

Mjоstårnet возведен в поселении Брумунддаль, известном в Норвегии как центр лесной и деревообрабатывающей промышленности. Здание состоит из колонн, балок и поперечных конструкций из клееного бруса. Из него же изготовлены шахты лифтов, лестницы и межэтажные перекрытия.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года заработали новые государственные строительные нормы (ГСН) “В.2.2-41:2019 “Висотні будівлі. Основні положення”. Одно из самых важных новшеств — теперь разрешено строить здания высотой более 150 метров.

По материалам Дело
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