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Как возрастет максимальный размер алиментов

Как возрастет максимальный размер алиментов

В министерстве социальной политики сообщили, сколько будут получать на ребенка.

На ребенка в возрасте до 6 лет
  • с 01.01.2020 = 17790 грн
  • с 01.07.2020 = 18590 грн
  • с 01.12.2020 = 19210 грн

На ребенка в возрасте 6-18 лет

  • с 01.01.2020 = 22180 грн
  • с 01.07.2020 = 23180 грн
  • с 01.12.2020 = 23950 грн

Ранее сообщалось, что будет, если не платить алименты:

Данные о плательщике алиментов вносятся в Единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам свыше трех месяцев предусмотрено наказание:

  • запрет на выезд за границу;
  • изъятие водительского удостоверения;
  • закрытые или ограниченные права на пользование и хранение оружия;
  • арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);
  • общественные работы;
  • лишение свободы от 10 дней до 2 лет;
  • госслужащего могут уволить с работы.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве социальной политики ответили на слухи о возможном введении в Украине нового вида алиментов: когда дети выплачивают ежемесячное обязательное содержание престарелым родителям. В самом ведомстве опровергают такие планы и отмечают, что все случаи для таких выплат описаны в украинском законодательстве.
По материалам Finance.UA
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