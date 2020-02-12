Как возрастет максимальный размер алиментов

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В министерстве социальной политики сообщили, сколько будут получать на ребенка.На ребенка в возрасте до 6 лет
На ребенка в возрасте 6-18 лет
Ранее сообщалось, что будет, если не платить алименты:
Данные о плательщике алиментов вносятся в Единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам свыше трех месяцев предусмотрено наказание:
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