Как возрастет максимальный размер алиментов

В министерстве социальной политики сообщили, сколько будут получать на ребенка.

с 01.01.2020 = 17790 грн

с 01.07.2020 = 18590 грн

с 01.12.2020 = 19210 грн

На ребенка в возрасте 6-18 лет

с 01.01.2020 = 22180 грн

с 01.07.2020 = 23180 грн

с 01.12.2020 = 23950 грн

Ранее сообщалось, что будет, если не платить алименты:

Данные о плательщике алиментов вносятся в Единый реестр должников. Согласно закону и решению суда, за задолженность по алиментам свыше трех месяцев предусмотрено наказание:

запрет на выезд за границу;

изъятие водительского удостоверения;

закрытые или ограниченные права на пользование и хранение оружия;

арест имущества и передача его ребенку (по решению суда);

общественные работы;

лишение свободы от 10 дней до 2 лет;

госслужащего могут уволить с работы.

Справка Finance.ua: