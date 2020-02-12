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"Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 миллионов

"Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 миллионов

Прокуратура расследует присвоение государственных средств в особо крупных размерах сотрудниками “Киевпастранса”.

Об этом говорится в постановлении суда, сообщают Наші Гроші.

Следователи считают, что в 2017-2018 годах “Киевпастранс” заказал товары и услуги у четырех фиктивных фирм – “Мегастрой Альянс”, “Строй-Экостандарт”, “Делонс” и “Торговая Компания Техатон МАЗ”. В общем этим фирмам перечислили 202 млн гривен.

В частности, “Мегастрой Альянс” получил от коммунальщиков более 57 млн за ремонт станций линий скоростного трамвая и автобусного парка №5. “Строй-Экостандарт” получил более 16 млн на ремонт автобусных парков. У “Делонса” заказывали ремонт линии скоростного трамвая почти на 13 млн. У “Торговой Компании Техатон МАЗ” заказали запчасти для автобусного парка и трамваев на сумму более 115 млн грн.

В материалах уголовного дела также фигурирует компания “Геотан”.

По данным Наших Грошей, “Торговую Компанию Техатон МАЗ” связывают с экс-директором “Киевпастранса” Сергеем Майзелем, который также возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Эта компания вместе с “Киевпастрансом” фигурирует в еще одном уголовном деле.

В августе 2016 года Майзель сменил на посту главы “Киевпастранса” Дмитрия Левченко.

По материалам Економічна Правда
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