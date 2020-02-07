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МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах

МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” запускает услугу питания на внутренних рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Ранее пассажирам рейсов между городами Украины был доступен только предварительный заказ питания.

На каких рейсах возможна услуга:

  • между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Ивано-Франковском, Херсоном и Черновцами.

Когда заработает услуга? Услуга питания на внутренних рейсах заработает с 14 февраля этого года.

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За заявляют в компании, МАУ предлагает пассажирам выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе.

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Напомним, с 12 февраля МАУ изменила требования к перевозке животных в салоне самолета. Авиакомпания увеличила норму провоза животных в салоне до 10 кг. Нововведение коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек. Стоимость услуги осталась без изменений.

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По материалам Finance.UA
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