МАУ запускает продажи питания на внутренних рейсах

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Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” запускает услугу питания на внутренних рейсах.
Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее пассажирам рейсов между городами Украины был доступен только предварительный заказ питания.
На каких рейсах возможна услуга:
Когда заработает услуга? Услуга питания на внутренних рейсах заработает с 14 февраля этого года.
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За заявляют в компании, МАУ предлагает пассажирам выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе.
Напомним, с 12 февраля МАУ изменила требования к перевозке животных в салоне самолета. Авиакомпания увеличила норму провоза животных в салоне до 10 кг. Нововведение коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек. Стоимость услуги осталась без изменений.
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