Украэрорух в прошлом году уплатил более миллиарда гривен налогов

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Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в 2019 году уплатило в бюджеты всех уровней более 1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха в Facebook.
“По итогам прошлого года Украэрорух уплатил в бюджеты Украины всех уровней более 1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году предприятие уплатило 448,2 млн грн единого социального взноса (ЕСВ), 445,9 млн грн налогов с доходов физических лиц и 36,1 млн грн военного сбора.
В пресс-службе напомнили, что деятельность предприятия финансируется не из государственного бюджета, а за счет собственных средств, полученных за предоставленные украинским и зарубежным авиакомпаниям услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов в воздушном пространстве, ответственность за которое возложена на Украину.
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