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Украэрорух в прошлом году уплатил более миллиарда гривен налогов

Украэрорух в прошлом году уплатил более миллиарда гривен налогов

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в 2019 году уплатило в бюджеты всех уровней более 1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха в Facebook.

“По итогам прошлого года Украэрорух уплатил в бюджеты Украины всех уровней более 1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году предприятие уплатило 448,2 млн грн единого социального взноса (ЕСВ), 445,9 млн грн налогов с доходов физических лиц и 36,1 млн грн военного сбора.

В пресс-службе напомнили, что деятельность предприятия финансируется не из государственного бюджета, а за счет собственных средств, полученных за предоставленные украинским и зарубежным авиакомпаниям услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов в воздушном пространстве, ответственность за которое возложена на Украину.

По материалам УКРИНФОРМ
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