За год АМКУ наложил штрафов на 8,7 миллиарда

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В 2019 году Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен.
Об этом заявил глава ведомства Юрий Терентьев, передает пресс-служба АМКУ.
Несмотря на большой размер штрафов, экономический эффект от деятельности АМКУ для государства составил 4,3 миллиарда гривен, в том числе и потому, что часть штрафов оспаривают в судах.
“Основной моей задачей, как главы АМКУ, и нашей команды является изменение подхода к работе ведомства: чтобы мы от сотен и тысяч небольших, повторяющихся правонарушений, за которые накладываются минимальные штрафы, перешли к вопросам, связанным с реальными проблемами экономической жизни”, – сказал Терентьев.
По его словам, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельное новое направление юридической практики – обжалование публичных закупок.
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