Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты (таблица)

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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Как изменились цены на продукты:
По данным Госстата, за январь сигареты премиум-класса подорожали на 2,0% до 48,4 грн за пачку, а цены на водку снизились на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 0,3% до 17,2 грн за бутылку.
ukrstat.gov.ua
Напомним, Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен.
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