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Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты (таблица)

Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты (таблица)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменились цены на продукты:

  • цены на крупу гречневую выросли на 2,1% до 28,4 грн за кг;
  • яблоки подорожали на 1,7% до 16,6 грн за кг;
  • сало подорожало на 1,5% до 77,0 грн за кг;
  • цены на морковь снизились на 3,9% до 6,2 грн за кг;
  • на капусту – на 3,6% до 5,8 грн за кг;
  • на картофель – на 2,9% до 13,1 грн за кг.
  • яйца подешевели на 1,9 % до 20,7 грн за десяток.

По данным Госстата, за январь сигареты премиум-класса подорожали на 2,0% до 48,4 грн за пачку, а цены на водку снизились на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 0,3% до 17,2 грн за бутылку.


ukrstat.gov.ua

Напомним, Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен.

Справка Finance.ua:

  • Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.
  • Замедление инфляции было обусловлено влиянием прошлогоднего укрепления гривны на потребительские цены.

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По материалам Finance.UA
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