Нацбанк назвал основные причины замедления инфляции

Замедление инфляции было обусловлено влиянием прошлогоднего укрепления гривны на потребительские цены.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка.

Дополнительно этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат”, – добавляют в Нацбанке.

Причины замедления инфляции:

замедление инфляции в январе соответствовало траектории прогноза НБУ , опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2020 года;

базовая инфляция замедлилась до 3,3% г/г (против 3,9% г/г в декабре);

укрепление гривны продолжало отражаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости;

ослаблению фундаментального инфляционного давления способствовало улучшение инфляционных ожиданий всех групп респондентов.

Как повлиял курсовой фактор на цены:

углубилось падение цен на непродовольственные товары (до 3,0% г/г);

ниже прошлогодних были цены на одежду и обувь, автомобили, бытовую технику и электронику. Отдельные товары этих категорий подешевели на 5-12%;

незначительным был рост цен на мебель, посуду, цветы, бытовую химию, фармацевтическую продукцию;

замедлялся рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (до 4,6% г/г), прежде всего тех, которые существенно зависимы от импорта. Так, меньшими темпами росли цены на макаронные изделия, рыбу и морепродукты, чай, а цены на рис и оливковое масло снизились.

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 11,5% г/г):

это объясняется сохранением устойчивого потребительского спроса и увеличением расходов бизнеса, в частности на оплату труда;

высокими темпами росла стоимость услуг образования, мобильной связи, кабельного телевидения, парикмахерских, медицинских услуг;

повышение цен на финансовые, нотариальные, ритуальные услуги, а также услуги гостиниц даже ускорилось;

укрепление гривны и достаточное импортное предложение способствовали снижению темпов роста цен на фрукты, прежде всего на бананы и цитрусовые.

сохранялось влияние укрепления гривны на стоимость услуг, которые преимущественно имеют высокую долю импорта в себестоимости (кинотеатры, Интернет, химическая чистка) или стоимость которых имеет тесную привязку к курсу (аренда жилья, туристические услуги).

Существенно снизились темпы роста цен на сырые продукты питания до 1,1% г/г.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 8,0% г/г.

Прогноз потребительской инфляции:

в течение следующих месяцев инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п., все еще отражая эффект прошлогоднего укрепления гривны, низкие мировые цены на энергоресурсы и ослабление давления со стороны предложения отдельных продуктов питания;

к концу года инфляция вернется в пределы целевого диапазона вследствие высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ .

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.

Кабинет Министров намерен продолжать политику низкой и стабильной инфляции, поскольку такие показатели позволят Национальному банку Украины снижать процентные ставки в ближайшие месяцы.

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