Нацбанк назвал основные причины замедления инфляции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Замедление инфляции было обусловлено влиянием прошлогоднего укрепления гривны на потребительские цены.
Об этом говорится в комментарии Нацбанка.
Дополнительно этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат”, – добавляют в Нацбанке.
Причины замедления инфляции:
Как повлиял курсовой фактор на цены:
Темпы роста стоимости услуг снизились (до 11,5% г/г):
Существенно снизились темпы роста цен на сырые продукты питания до 1,1% г/г.
Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 8,0% г/г.
Прогноз потребительской инфляции:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве инициировали переименование станции ДорогожичиВчера, 14:17 - 2130 18
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 3588 15
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3864 12
Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляетВчера, 20:03 - 1117 8
Ярославский подтвердил готовность построить от 100 до 300 км дорогВчера, 16:30 - 1154 4
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 13307 3
Межбанк: ситуация может кардинально изменитьсяВчера, 11:15 - 9410
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3864 12
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 3588 15
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президентаВчера, 12:14 - 2566 3
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1390
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1090 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1183
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1471
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1252