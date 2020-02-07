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Кабмин ликвидировал региональные сервисные центры МВД

Кабмин ликвидировал региональные сервисные центры МВД

Кабинет Министров Украины сократил количество территориальных органов Министерства внутренних дел (МВД), ликвидировав региональные сервисные центры. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Правительство приняло постановление “Некоторые вопросы территориальных органов МВД”, которым сократил количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры”, – говорится в сообщении.

Ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%. Зато предусмотрено, что в областях, Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

Отмечается, что реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы.

“Это упростит процедуру обеспечения подразделений, непосредственно предоставляющих услуги, специальной и бланковой продукцией”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По материалам РБК-Украина
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