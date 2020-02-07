Доля безналичных операций по платежным картам превысила 50% (инфографика)

Доля безналичных расчетов с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п.п. с 45,1% до 50,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Статистика безналичных операций:

общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн шт., а их объем – 3 576,7 млрд грн;



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по количеству операций преобладали безналичные – 4 167,1 млн шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций с платежными картами были безналичными;

объем безналичных операций составил 1 798,3 млрд грн, что составило 50,3% от всех операций с картами (по итогам 2018 года – 45,1%). Пять лет назад этот показатель составлял всего 25%.



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В течение прошлого года на платежном рынке наблюдалась стабильная динамика расширения платежной инфраструктуры, в первую очередь- бесконтактной, что обусловлено популярностью бесконтактных операций.

С начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% – до 333,8 тыс. ед. В то же время 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность проведения бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года – 79,4%).

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В целом за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 тыс. штук в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели на начало 2015 года.

Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 8,4 тыс. шт. на 1 млн населения.

В то же время региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным.

Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях. По количеству платежных карт и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

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