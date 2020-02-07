Доля безналичных операций по платежным картам превысила 50% (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Доля безналичных расчетов с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п.п. с 45,1% до 50,3%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Статистика безналичных операций:
bank.gov.ua
bank.gov.ua
В течение прошлого года на платежном рынке наблюдалась стабильная динамика расширения платежной инфраструктуры, в первую очередь- бесконтактной, что обусловлено популярностью бесконтактных операций.
С начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% – до 333,8 тыс. ед. В то же время 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность проведения бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года – 79,4%).
Читайте также: POS-терминалы в Украине: проблемы и альтернативы
В целом за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалось в среднем на 31 тыс. штук в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели на начало 2015 года.
Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 8,4 тыс. шт. на 1 млн населения.
В то же время региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается неравномерным.
Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях. По количеству платежных карт и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Метро на Троещину хотят начать строить с "Вокзальной"Вчера, 08:45 - 5763 12
Регулятор назвал минимальную плату за распределение газа при нулевом потребленииВчера, 17:02 - 3836 5
Ямочные ремонты дорог должны уйти в прошлое – ЗеленскийВчера, 08:15 - 514 5
В правительстве планируют все кредитование сделать на уровне 5-9%Вчера, 14:59 - 1210 4
Большие зарплаты не спасут от выезда заробитчан: эксперт назвала причинуВчера, 21:00 - 3446 3
До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)Вчера, 12:03 - 9108 3
Регулятор назвал минимальную плату за распределение газа при нулевом потребленииВчера, 17:02 - 3836 5
Большие зарплаты не спасут от выезда заробитчан: эксперт назвала причинуВчера, 21:00 - 3446 3
"Газпром" объявил сроки запуска "Северного потока-2"Вчера, 09:15 - 2168
Межбанк: борьба за доходность максимально накалиласьВчера, 11:15 - 2057
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Вчера, 12:10 - 591
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1579
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1208 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1249
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1547