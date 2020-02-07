Каждый день мир теряет от загрязнения воздуха $8 млрд - Greenpeace

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Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива приводит к ежедневным потерям в мировой экономике в размере $8 млрд или $2,9 трлн в год.
Об этом говорится в совместном докладе организации Greenpeace и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), обнародованном в среду, 12 февраля.
Отмечается, что потери достигают около 3,3% мирового ВВП. Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут Китай ($900 млрд), США ($600 млрд) и Индия ($150 млрд). За ними следуют Германия с $140 млрд и Япония – $130 млрд.
Также эксперты выяснили, что сжигание угля, нефти и газа, вызывающее проблемы со здоровьем, может привести к 4,5 млн преждевременных смертей в мире каждый год.
По мнению экспертов Greenpeace, решить проблему загрязнения воздуха можно путем перехода на возобновляемые источники энергии и поэтапного отказа от автомобилей, работающих на дизельном топливе.
Кроме того, для предотвращения глобального изменения климата необходимо сворачивать существующую угольную и нефтегазовую инфраструктуру и переходить на возобновляемые источники энергии.
По данным аналитиков Oxford Economics, в отсутствие усилий по ограничению выбросов парниковых газов температура Земли к 2050 году может повыситься еще на 2°C, что чревато сокращением мирового ВВП на 2,5-7,5%.
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