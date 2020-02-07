В КГГА рассказали, почему киевляне до сих пор не могут платить картой в наземном транспорте

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Пассажиры наземного транспорта столицы до сих пор не могут пользоваться банковскими картами для оплаты проезда в салонах троллейбусов, трамваев и автобусов. Напомним, в декабре прошлого года столичные чиновники обещали, что такая возможность у пассажиров появится до конца декабря. Увы, этого так и не произошло даже в феврале.
Как пишет сайт “Сегодня”, новых сроков запуска системы не называют.
“Пока что система оплаты проезда в наземном транспорте по банковским картам тестируется в закрытом режиме. Систему не запускают для массового пользования из-за нерешенных организационных вопросов с внешними партнерами – банками”, – пояснили в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.
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В то же время в департаменте заверяют, что оплата проезда по банковским картам в столичном метрополитене уже не списывает лишние поездки за проезд. Напомним, ранее горожане жаловались, что на турникетах метрополитена при оплате проезда банковской картой у них списывало по две поездки.
“Сейчас таких проблем уже не возникает. После Нового года турникеты в метрополитене были перепрошиты. Программное обеспечение работает надежно и новых жалоб от пассажиров не поступает. Наоборот, пассажиры быстрее проходят через турникеты и двойных списаний нет”, – заверяют в департаменте.
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