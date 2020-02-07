0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 152 0

В КГГА рассказали, почему киевляне до сих пор не могут платить картой в наземном транспорте

В КГГА рассказали, почему киевляне до сих пор не могут платить картой в наземном транспорте

Пассажиры наземного транспорта столицы до сих пор не могут пользоваться банковскими картами для оплаты проезда в салонах троллейбусов, трамваев и автобусов. Напомним, в декабре прошлого года столичные чиновники обещали, что такая возможность у пассажиров появится до конца декабря. Увы, этого так и не произошло даже в феврале.

Как пишет сайт “Сегодня”, новых сроков запуска системы не называют.

“Пока что система оплаты проезда в наземном транспорте по банковским картам тестируется в закрытом режиме. Систему не запускают для массового пользования из-за нерешенных организационных вопросов с внешними партнерами – банками”, – пояснили в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Читайте также: В КГГА назвали сроки внедрения 4G в метро

В то же время в департаменте заверяют, что оплата проезда по банковским картам в столичном метрополитене уже не списывает лишние поездки за проезд. Напомним, ранее горожане жаловались, что на турникетах метрополитена при оплате проезда банковской картой у них списывало по две поездки.

“Сейчас таких проблем уже не возникает. После Нового года турникеты в метрополитене были перепрошиты. Программное обеспечение работает надежно и новых жалоб от пассажиров не поступает. Наоборот, пассажиры быстрее проходят через турникеты и двойных списаний нет”, – заверяют в департаменте.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.