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Автопроизводство в Украине продолжает падать

Автопроизводство в Украине продолжает падать

В январе 2020 года производство автотранспорта в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% – до 849 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

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При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта. Согласно сообщению, в январе в Украине было собрано 787 легковых автомобилей, что также на 5% меньше показателя января прошлого года.

“Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар“, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что выпуск автобусов в Украине в январе уменьшился на 10% – до 54 штук.

“Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил Черкасский автобус – 30 штук. На Часовоярском заводе (Донецкая обл.) выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 штук и один автобус был произведен на ЗАЗе“, – подчеркнули в ассоциации.

Также в Укравтопроме сообщили, что о производстве коммерческих автомобилей за прошедший месяц отчитался только Черкасский автобус, который изготовил 8 машин.

По материалам bigmir.net
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