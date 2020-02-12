Что искали онлайн украинцы в 2019 году (инфографика)

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Наибольшее количество поисковых запросов на площадке OLX за 2019-й год пришлась на такие позиции, как: квартира – более 8,1 миллион запросов, велосипед – более 5,8 млн, диван – 4,88 млн.
Об этом свидетельствуют данные аналитики платформы за 2019-й год.
ТОП поисков:
Спортивные бренды лидируют Adidas и Nike.
Однако на 6-м месте в поиске Android была “работа” – более 2,5 млн запросов,в тоже время в топ-50 запросов системы iOS “работа” не вошла.
По данным аналитики OLX по категории “Хобби, отдых и спорт”, наибольшее количество запросов связана с поиском разного велотранспорта и их запчастей – только с Android было более 1 млн запросов.
“Детский мир” в топ-5 запросов вошли куртки – более 1 млн, коляски – 980 900, платья – 950 000, кроссовки – 866 600 и комбинезоны – 835 100 запросов.
Родители также искали конкретные бренды, такие как Zara, Next, Crocs, Ecco, Lenne, Adidas, Reima, H&M и Geox.
Среди “детских” брендов лидировал Chicco – 371 100 запросов. В 2019 году пользователи активно интересовались автокреслом для детей – 770 300 запросов всех поисков в категории детских товаров.
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