С работодателей взыскали 36 млн грн долгов по зарплате

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В течение первого месяца 2020 года государственные исполнители взыскали 672 млн грн с должников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в FACEBOOK.
С недобросовестных работодателей взыскали 35,7 млн грн задолженности по заработной плате. В результате чего удалось вернуть 1595 работникам законно заработанные ими средства.
Среди предприятий, которым удалось погасить миллионные долги перед своими работниками:
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Также отмечается, что в пользу детей было взыскано 330,9 млн грн алиментных платежей, что на 47 млн грн больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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