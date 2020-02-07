С работодателей взыскали 36 млн грн долгов по зарплате

В течение первого месяца 2020 года государственные исполнители взыскали 672 млн грн с должников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в FACEBOOK.

С недобросовестных работодателей взыскали 35,7 млн грн задолженности по заработной плате. В результате чего удалось вернуть 1595 работникам законно заработанные ими средства.

Среди предприятий, которым удалось погасить миллионные долги перед своими работниками:

акционерное общество «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» погасило задолженность на сумму 2,1 млн грн в пользу 73 работников;

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«Запорожьеоблэнерго» – 1,9 млн грн в пользу 27 работников;

«Днепрметрострой» – на сумму 1,5 млн грн в пользу 97 работников.

Также отмечается, что в пользу детей было взыскано 330,9 млн грн алиментных платежей, что на 47 млн ​​грн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Справка Finance.ua:

Госслужба по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом согласно обновленному порядку. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правительства № 1132, вступившим в силу 1 декабря 2019 года.

Инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.

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