Украинцы смогут проверить подлинность экопродуктов через смартфон

Кабинет министров на сегодняшнем заседании открыл доступ к реестрам органической продукции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Правительство открывает реестры органической продукции. Теперь люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки «органическая продукция»”, – пишет Гончарук.

Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о:

производителях органической продукции;

органах сертификации;

наличии органических семян и посадочного материала.

Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для ведения своей хозяйственной деятельности.

Справка Finance.ua:

В прошлом году в Украине вступил в силу новый закон об органической продукции.

Закон регулирует отношения в сфере органической продукции, которая производится, находится в обороте, ввозится на таможенную территорию Украины или вывозится с нее в таможенном режиме экспорта.

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