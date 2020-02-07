В США представили электропикап Nikola Badger (фото)

Американская компания Nikola Corporation решила присоединиться к самому трендовому для американского рынка сегменту и представила электрический пикап Nikola Badger.

Читайте также: Mercedes-Benz X-Class снимут с серийного производства

Электрический пикап Nikola Badger имеет запас хода 960 км (600 миль), а показать публике его обещают уже в сентябре 2020 года.

Секрет настолько впечатляющего хода – в гибридной платформе FCEV/BEV. От полной зарядки батарей/заправки водородом (blended FCEV/BEV) пикап сможет проехать 960 км (600 миль), а только в электрическом режиме (BEV alone) от батареи емкостью 160 кВт-ч запас хода будет вдвое меньше – 480 км (300 миль).



Фото: Nikola

Соответственно, для ежедневных поездок Nikola Badger можно будет заряжать на обычных электрозарядках, а при необходимости отправиться в более длительную вылазку на выходные – вдобавок заправить водородом (компания планирует развернуть сеть из 700 таких заправок на территории США).



Фото: Nikola

Электропикап Nikola Badger получит четыре раздельных электродвигателя в колесах, которые обеспечат независимый полный привод (Independent Wheel Drive, IWD).



Фото: Nikola

Пиковая суммарная мощность двигательной установки составляет 906 л.с., постоянная мощность – 455 л.с., крутящий момент – 1330 Нм (980 ft∙lb).



Фото: Nikola

Пикап сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны (8000 фунтов), а также предоставит в распоряжение владельца электрическую розетку на 15 кВт для питания инструментов, бытовых приборов, освещения и т.д.