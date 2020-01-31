Mercedes-Benz X-Class снимут с серийного производства

Компания Mercedes-Benz официально объявила, что в мае 2020 года она прекратит серийное производство пикапа Mercedes-Benz X-Class. Причина такого решение – плохой спрос.

Серийное производство люксового пикапа Mercedes-Benz X-Class началось чуть больше двух лет назад. Его выпускают на заводе Nissan в Барселоне (Испания). В прошлом году в прессе впервые появилась информация о том, что немецкий автогигант хочет перестать делать люксовые пикапы. Тогда это были только слухи. Теперь они подтверждены официально.

пикап Mercedes-Benz X-Class

Дело в том, что X-Class хорошо продается далеко не во всех странах. Он, например, популярен в Австралии и в Южной Африке. В других странах его продажи неудовлетворительные. Скорее всего, из-за высокой стоимости.