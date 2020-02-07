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Большие зарплаты не спасут от выезда заробитчан: эксперт назвала причину

Большие зарплаты не спасут от выезда заробитчан: эксперт назвала причину

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских – в частности, чтобы удержать украинских работников на родине. Но, как отметила HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка, резкий рост зарплат в Украине не принесет пользы экономике.

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“Что касается рынка труда Украины, то реакция будет классической: работодатели будут вынуждены в очередной раз повышать заработную плату в стремлении удержать квалифицированных специалистов в стране. Но без повышения уровня производительности труда это не позволит бизнесу развиваться теми темпами, которые бы позволили увеличивать ВВП и вместе с тем сокращать наше отставание от стран Западной Европы”, – говорит она.

Напомним, средняя зарплата в Украине заметно уступает польской. Например, в третьем квартале 2019 года этот показатель в Украине составил 382 евро в эквиваленте. В то же время в Польше – 1143 евро, что в три раза выше.

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По материалам Сегодня
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