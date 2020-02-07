Ryanair вернул тариф Flexi Plus

Ryanair в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus.

Об этом свидетельствует информация на сайте лоу-коста.

Преимущества тарифа:

провоз двух вещей в ручной клади;

выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне;

бесплатная регистрация в аэропорту;

возможность изменения даты вылета или маршрута на +/- 1 день без доплат.

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Однако, в сравнении со старым аналогом тарифа, сейчас пассажирам не дали возможность проходить контроль в аэропорту по выделенному коридору Fast Track.

Flexi Plus действует на рейсах Ryanair, а также его дочерних авиакомпаний, включая Laudamotion, Ryanair Sun, Malta Aird и Ryanair UK.

Справка Finance.ua:

Новую тарифную линейку Ryanair представил в декабре 2019 года.

Изначально она включала три тарифа — базовый Value и два с дополнительными пакетами услуг Regular и Plus.

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