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Ryanair вернул тариф Flexi Plus

Ryanair вернул тариф Flexi Plus

Ryanair в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus.

Об этом свидетельствует информация на сайте лоу-коста.

Преимущества тарифа:

  • провоз двух вещей в ручной клади;
  • выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне;
  • бесплатная регистрация в аэропорту;
  • возможность изменения даты вылета или маршрута на +/- 1 день без доплат.

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Однако, в сравнении со старым аналогом тарифа, сейчас пассажирам не дали возможность проходить контроль в аэропорту по выделенному коридору Fast Track.

Flexi Plus действует на рейсах Ryanair, а также его дочерних авиакомпаний, включая Laudamotion, Ryanair Sun, Malta Aird и Ryanair UK.

Справка Finance.ua:

  • Новую тарифную линейку Ryanair представил в декабре 2019 года.
  • Изначально она включала три тарифа — базовый Value и два с дополнительными пакетами услуг Regular и Plus.

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По материалам Finance.UA
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