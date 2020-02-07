Ярославский подтвердил готовность построить от 100 до 300 км дорог

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подтвердил готовность заняться дорожным строительством и оценил потенциальный объем работ для компании. Об этом бизнесмен заявил в комментариях журналистам во время стратегической встречи “Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование” с участием Президента Украины Владимира Зеленского и правительства.

Бизнесмен рассказал, что на сегодняшний день DCH находится на этапе организационных вопросов, а в самой группе будет создано профильное подразделение, которое будет привлекать партнеров, располагающих необходимой технической базой и имеющих соответствующий серьезный опыт.

“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.

По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование.

“По итогу сегодняшнего совещания, надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано. Если собрались “сшивать страну”- надо сшивать. Главное, чтобы “ниток” хватило”, – добавил Ярославский.

Напомним, группа DCH Александра Ярославского за несколько лет инвестировала в развитие Харьковской области свыше $1 млрд.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года проектная команда группы DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского начала выполнение соответствующих работ по подготовке к строительству нового Международного аэропорта “Днепр”.

Во время презентации планов работы “Укравтодора”, Ярославский заявил, что строительство нового аэропорта в Днепре находится на этапе проектно-сметной документации, однако процесс сдачи объекта может затянуться из-за срыва государственного тендера по выбору проектировщика на взлетно-посадочную полосу.