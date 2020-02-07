Air Serbia откроет рейсы из Львова в Белград

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Сербская авиакомпания Air Serbia намерена в июне открыть рейс Львов — Белград.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
“Air Serbia вступает в 2020 с шестью новыми маршрутами в Европе и на Ближнем Востоке. Начиная с июня авиакомпания установит маршруты из столицы Сербии в Женеву, Амман, Ростов-на-Дону, Флоренцию, Львов и Кишинев”, – говорится в сообщении.
Кроме того, Air Serbia увеличит частоту полетов из Сербии на существующих маршрутах, таких как Прага, Загреб, Тирана, Скопье, Бухарест, Любляна, Дубровник, Тиват и Ларнака.
Цена билета:
Расписание полетов:
Предварительное расписание предусматривает вылет рейса Белград-Львов во время вечернего разлета и возвращение в Сербию обратно утром перед волной разлета рейсов Air Serbia в города Европы. На линии предполагается использование турбовинтового регионального самолета ATR 72.
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