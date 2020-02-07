Air Serbia откроет рейсы из Львова в Белград

Сербская авиакомпания Air Serbia намерена в июне открыть рейс Львов — Белград.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Air Serbia вступает в 2020 с шестью новыми маршрутами в Европе и на Ближнем Востоке. Начиная с июня авиакомпания установит маршруты из столицы Сербии в Женеву, Амман, Ростов-на-Дону, Флоренцию, Львов и Кишинев”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Air Serbia увеличит частоту полетов из Сербии на существующих маршрутах, таких как Прага, Загреб, Тирана, Скопье, Бухарест, Любляна, Дубровник, Тиват и Ларнака.

Цена билета:

минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Львов-Белград составляет $178 в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.

Расписание полетов:

Белград — Львов Air Serbia. Вылет: 00:30, прилет: 03:25 (понедельник, среда, пятница, суббота);

Львов — Белград Air Serbia. Вылет: 04:40, прилет: 05:30 (понедельник, среда, суббота). Вылет: 04:25, прилет: 05:15 (пятница).

Предварительное расписание предусматривает вылет рейса Белград-Львов во время вечернего разлета и возвращение в Сербию обратно утром перед волной разлета рейсов Air Serbia в города Европы. На линии предполагается использование турбовинтового регионального самолета ATR 72.

Справка Finance.ua:

Сейчас Air Serbia летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в Борисполь.

Некоторые авиакомпании, выполняющие рейсы в Украину, обязывают пассажира платить сбор, чтобы пройти регистрацию в аэропорту или перевыпустить посадочные талоны по самым дешевым тарифам эконома-класса. Для Air Serbia это €10 – для пассажиров эконом-класса Economy Light; бесплатно – для всех остальных.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫