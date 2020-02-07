Гончарук анонсировал начало сезона дорожных работ

Сезон дорожных работ в Украине должен начаться 1 марта, перечень объектов для этого уже сформирован.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Господин Президент, как вы и поручали, у нас с 1 марта должно начаться масштабное строительство. Для этого за 5 месяцев мы вместе с командами в областях, в областных государственных администрациях провели большую работу, инвентаризацию. Мы уже гораздо лучше понимаем, что у нас есть на местах”, – сказал Гончарук, обращаясь к присутствующему на этой встрече Президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы государства, уже есть четкий перечень дорожных объектов. Работы на некоторых из них стартуют именно с 1 марта, одновременно на отдельных объектах благодаря благоприятным погодным условиям уже идет строительство.

В целом, отметил Премьер-министр, уже разработана большая карта, на которую нанесено более 111 тысяч различных объектов, и важно, что дороги при этом будут вести к социально значимым объектам, в частности, к опорным школам, к больницам интенсивного лечения, соединять приоритетные объекты развития.

По убеждению главы правительства, реализовать эту амбициозную задачу реально, если власти будут четко взаимодействовать. “Бюрократические процедуры – это хорошо, и закон нужно выполнять, но мы не будем терпеть никаких задержек, прикрывая какими-то бюрократическими бумажками. Мы точно должны быть нацелены на результат. Это означает, что если с 1 марта должно начаться строительство, то оно должно начаться в любом случае”, – подчеркнул Гончарук.