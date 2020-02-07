Безналичные расчеты выведут из тени до 10% экономики Украины

Увеличение на 5% объема безналичных расчетов в течение 5 лет позволит вывести из тени до 10% нашей экономики.

Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время круглого стола «Нужны ли украинцам наличные?”.

По данным НБУ, в 2019 году украинцы провели безналичных операций на сумму 1,3 млрд грн. Из них 41% – переводы физлиц от человека к человеку, что является негативной тенденцией, ведь это торговые рсчеты между клиентами и продавцами товаров.

«Мы работаем над тем, чтобы безналичные расчеты стали доступнее для граждан и предпринимателей. Пока, даже по самым осторожным подсчетам, более 40% нашей экономики находится в тени», – заверил он.

Также Гетманцев заявил, что 15% (такой уровень безналичных расчетов) в нашей стране является неудовлетворительным по сравнению с европейскими странами. Даже если не принимать во внимание скандинавские страны, где он приближается к 100%.

По его словам, власть осознает необходимость увеличения безналичных расчетов и поддержит любую инициативу рынка, направленную на их расширение, поскольку это необходимо для детенизации экономики в целом

Справка Finance.ua: