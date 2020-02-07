МАУ изменила требования к перевозке животных в салоне самолета

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Пассажиры авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» получат больше возможностей для путешествий вместе со своими любимцами. С 12 февраля МАУ увеличивает норму провоза животных в салоне до 10 кг. Нововведение коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек – и животных для эмоциональной поддержки. Стоимость услуги остается без изменений”, – говорится в сообщении.

Условия перевоза животных:

вес контейнера с животным не должен превышать 10 кг, а габариты – 55 х 40 х 20 см;

контейнер должен быть просторным, чтобы животное имело возможность стоять, свободно поворачиваться и естественно лежать;

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в одном контейнере можно перевозить не более трех животных при условии, что им комфортно вместе;

один пассажир может перевозить не более одного контейнера с животным/и;

заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета.

Неизменными остаются условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей. Никаких ограничений веса и размеров; бесплатный провоз при условии предоставления документов, подтверждающих специализацию.

На борту МАУ могут одновременно путешествовать:

на дальнемагистральных рейсах 8 животных (2 в бизнес классе, 1 в премиум-эконом, 5 в экономическом);

на ближне- и среднемагистральных рейсах 5 животных (1 в бизнес классе, 4 в экономическом).

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