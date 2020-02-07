МАУ изменила требования к перевозке животных в салоне самолета

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Пассажиры авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» получат больше возможностей для путешествий вместе со своими любимцами. С 12 февраля МАУ увеличивает норму провоза животных в салоне до 10 кг. Нововведение коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек – и животных для эмоциональной поддержки. Стоимость услуги остается без изменений”, – говорится в сообщении.
Условия перевоза животных:
Читайте также: Авиакомпания МАУ намерена сократить свой флот
Неизменными остаются условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей. Никаких ограничений веса и размеров; бесплатный провоз при условии предоставления документов, подтверждающих специализацию.
На борту МАУ могут одновременно путешествовать:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 15473 18
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3822 9
Сколько заплатят за отопление в январе жители Киева4 ч. назад - 827 6
Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплатуВчера, 19:02 - 1106 5
В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%Вчера, 16:00 - 7621 4
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 15473 18
В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%Вчера, 16:00 - 7621 4
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3822 9
Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине (опрос)Вчера, 14:01 - 2231 1
Межбанк: нерезиденты решили не особо "светиться"Вчера, 18:10 - 1568
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1152
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 941 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1100
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1404
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1184