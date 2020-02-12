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Топ-5 гибридных авто на украинском рынке в январе

Топ-5 гибридных авто на украинском рынке в январе

В январе украинский автомобильный парк пополнился 786 гибридными автомобилями, что свидетельствует о двукратном увеличении спроса на такие машины по сравнению с январем 2019 г.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новых машин в этом количестве составила 38% против 34% годом ранее.

ТОП-5 самых популярных в Украине гибридов:

  • Toyota Rav-4, эту гибридную модель выбрали 178 человек;
  • Toyota Camry – 76 покупателей;

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  • Toyota Prius – 70 регистраций;
  • Ford Fusion – 67 шт;
  • Chevrolet Volt, в январском зачете которого 63 украинских регистрационных номеров.

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По материалам Finance.UA
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