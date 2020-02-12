Топ-5 гибридных авто на украинском рынке в январе

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В январе украинский автомобильный парк пополнился 786 гибридными автомобилями, что свидетельствует о двукратном увеличении спроса на такие машины по сравнению с январем 2019 г.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля новых машин в этом количестве составила 38% против 34% годом ранее.
ТОП-5 самых популярных в Украине гибридов:
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