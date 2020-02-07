Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,9-2,0%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,03 грн до 24,54 грн (-2,0%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,98/25,02 до 24,50/24,53 (-1,9%).
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Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,86/25,13 до 24,39/24,63 (-1,9%/-2,0%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.
По наблюдениях Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на открытии торгов в прошлый понедельник доллар на межбанке сделал скачек вверх, достиг отметки 25,1 грн, после чего перешел к падению. Падение «американца» длилось всю прошлую неделю, причем с понедельника по четверг шло достаточно интенсивно, а к пятнице замедлилось.
В этот понедельник на утренних торгах умеренное снижение доллара продолжилось. По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,0-24,1 грн, а наличный доллар в банках – около 23,9/24,1 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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