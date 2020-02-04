Как украинцы будут получать субсидии после продажи земли

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Выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай.
Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Когда могут забрать субсидию. Если от продажи земельного участка человек получит крупную сумму (десятки тысяч долларов), то он не будет нуждаться в поддержке государства.
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Но если граждане будут не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, то субсидию не заберут.
Finance.ua писал, что на начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. Больше всего задолжали на Львовщине – 7,2 млн грн; Днепропетровщине – 4,9 млн; Киевщине – 0,6 млн грн.
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