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Как украинцы будут получать субсидии после продажи земли

Как украинцы будут получать субсидии после продажи земли

Выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай.

Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Когда могут забрать субсидию. Если от продажи земельного участка человек получит крупную сумму (десятки тысяч долларов), то он не будет нуждаться в поддержке государства.

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Но если граждане будут не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, то субсидию не заберут.

Как сэкономить на коммуналке 💡

Finance.ua писал, что на начало 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. Больше всего задолжали на Львовщине – 7,2 млн грн; Днепропетровщине – 4,9 млн; Киевщине – 0,6 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.
  • В Минсоцполитики заявляли, что получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг выгоднее, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.

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По материалам Finance.UA
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